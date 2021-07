Kombucha este un ceai fermentat care a fost consumat timp de mii de ani. Nu numai ca are aceleași beneficii pentru sanatate ca ceaiul normal, ci este bogat și in probiotice benefice. Kombucha conține, de asemenea, antioxidanți, poate ucide bacteriile daunatoare și poate ajuta la combaterea mai multor boli. Iata cele mai importante beneficii ale kombucha pentru sanatate, bazate pe dovezi științifice. 1. Kombucha este o sursa potențiala de probiotice Se crede ca Kombucha iși are originea in China sau Japonia. Se face adaugand tulpini specifice de bacterii, drojdie și zahar la ceaiul negru sau verde,…