Stiri pe aceeasi tema

- Dupa personalitatea ta și semnul zodiacal poți ști ce tip de floare ești. Aceste flori reprezinta o parte din abilitațile și calitațile tale ca persoana. In aceasta lume, fiecare persoana are o culoare, o aroma, o planta și un animal care il reprezinta in funcție de semnul sau zodiacal. Trandafiri rosii…

- Alegerea pieselor vestimentare care ne avantajeaza, decorarea locuinței, a incaperilor preferate din casa pot fi procese distractive, fiindca prin ele incercam de fapt sa ne reprezentam pe noi. Deși este posibil sa avem in minte anumite teme, modele sau concepte, culorile joaca un rol esențial in tot…

- Cum iți afli numarulAflarea numarului care corespunde desertului care se potrivește cel mai bine cu personalitatea ta este surprinzator de simpla, deoarece ai nevoie doar de data nașterii.Procesul de calcul consta in adaugarea cifrelor și apoi reducerea lor la o singura cifra. De exemplu, daca te-ai…

- In funcție de zodie, fiecare persoana este influențata de elementele astrologice specifice și are trasaturi speciale. Imaginați-va cum ar fi o țara in care valorile și atitudinile fiecarei zodii s-ar manifesta in mod diferit. Aceasta perspectiva ne poate ajuta sa ne descoperim și sa ne cunoaștem mai…

- Parfumurile de barbați, unisex sau cele pentru femei au fost și vor fi o pasiune scumpa pentru cineva care este un explorator al aromelor noi și al bunului gust. Pasiunea pentru parfumuri este una foarte frumoasa și inflorește incet și frumos, iar cand a inflorit, iși fixeaza foarte bine radacinile…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, va emite in cursul zilei de vineri un ordin pentru suspendarea inspectorului general de la Inspectia Muncii, Dantes Bratu, potrivit unor surse guvernamentale.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 19 iulie 2023, decretele de numire in functie a ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale si a ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.Potrivit Administratiei Prezidentiale au fost semnate urmatoarele decrete: Decret prin care…