Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul celor care și-au pierdut viața in urma coronavirus a ajuns la aproape 1000 de oameni. Pentru ca epidemia sa nu ajunga și in Romania, mai mulți locuitori care s-au intors din China sunt in carantina. Alte patru persoane din Galați au intrat in acest proces.

- Raspandirea coronavirusului, virusul ”ucigaș” depistat in China și care a ridicat alerta de urgența in toata lumea, are efecte și in Romania.Felul in care au reacționat autoritațile de la noi e luat, insa, peste picior de Tetelu, care dorește sa ne reaminteasca intr-o poezie, compusa și recitata in…

- Este o mare greseala sa cumperi produse pentru un stil pe care iti imaginezi ca il vei aborda undeva in viitor. De exemplu, cand vine vara apare tentatia de a cumpara fuste si rochii boho, pe care poate le vei purta in vacanta, desi nu se potrivesc deloc cu stilul tau normal. Secretul este sa cumperi…

- Un obiect vestimentar necesar indeosebi pentru tranzitia intre temperaturi si intre sezoane este vesta. Vesta blana barbati este articolul vestimentar care este inclus in preferintele barbatilor, fiind realizat din materiale de cea mai inalta calitate, pentru o imagine de birou sau de week-end fara…

- Cantareata americana Mariah Carey (49 de ani) si-a facut aparitia pe scena ultimului sau concert din cadrul turneului „All I Want For Christmas Is You“ in mai multe tinute spectaculoase.

- Cum se imbraca un barbat iarna? Raspunsul este: simplu, comod, calduros și la moda. In acest sezon, tendințele in materie de ținute masculine au o direcție principala și anume hainele smart casual. Stilul sport a ieșit din tendințe, insa unele piese vestimentare, precum sneakerșii, pot fi combinați…

- Anotimpul rece și perioada Sarbatorilor de iarna reprezinta, pentru fiecare dintre noi, motivul cel mai potrivit de a petrece timp impreuna cu cei dragi și pentru a depana amintiri intr-un spațiu primitor. Si ce spațiu este mai potrivit pentru reuniunile de familie decat livingul? Zona de living este…

- Scopul achiziționarii acestui prag de sol mobil, inteligent, este de a crește siguranța circulației, precum și desfașurarea în cele mai bune condiții a traficului rutier în zona instalarii acestuia. Pragul de sol propus va fi realizat pe baza tehnologiilor de ultima generație, potrivit…