- Daca ți-e dor de serile liniștite cand te ascunzi de racoarea toamnei sub patura cu o cana de ceai aromat in mana, Disney+ iți este alaturi cu o serie de premiere de excepție. Fanii seriei Anatomia lui Grey au motive de bucurie – un nou sezon ajunge in Romania odata cu premiera din 26 octombrie... View…

- Ți s-a intamplat și ție sa petreci minute in șir cautand un nou film sau serial care sa te mai suprinda? Te ajutam cu recomandari de la Disney+: doua producții pe care le vei savura negreșit și care te vor ține lipit de ecran: serialul Candy (premiera pe 12 octombrie) și filmul Rosaline (premiera pe...…

- Acum ca serile de toamna se lungesc tot mai mult, și tu ești probabil in cautarea urmatorului serial care sa te țina lipit de ecran pana tarziu ca o poveste buna. Recomandarea acestei luni este de la Disney+ și e posibil sa iți placa atat de tare incat sa vrei sa povestești și prietenilor despre...…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) atrage atenția publica, la inceputul anului universitar, asupra creșterii semnificative a costurilor de trai ale studenților pe parcursul ultimelor luni și, totodata, asupra lipsei oricarei masuri din partea autoritaților statului pentru…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…

- Nu te gandești prea mult la odihna? Deși ai crede ca somnul nu este atat de important și ca te refaci rapid dupa cateva nopți albe, exista consecințe care iți pot afecta calitatea vieții. Somnul bun este esențial pentru sanatatea corpului și a minții. Doar o noapte de somn agitat sau intrerupt poate…

- Un barbat din Olanda a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru spalare de bani, dupa ce poliția a gasit intr-un apartament din centrul orașului Eindhoven 12,5 milioane de euro puși in pungi de supermarket. Zakaria S., de 36 de ani, omul din spatele afacerii necurate, și-a aflat marți, 6 septembrie,…