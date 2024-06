Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Toti cei care nu-si muta urgent aparatele raman fara licenta, conform unui anunt transmis deja de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”, a spus premierul Ciolacu in sedinta…

- Pentru a nu-știu-cata oara ni se demonstreaza ca ”Romania este țara tuturor posibilitaților!”, mai ales dupa numirea unui controversat personaj, cu o diploma de coafor, in funcția de vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), in persoana lui Cristian-Gabriel Pascu, dar care nu…

- Cristian-Gabriel Pascu a fost eliberat din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata miercuri in Monitorul Oficial. Marti, USR, prin vocea deputatei Diana Stoica, i-a cerut premierului…

- Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

- Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, avand o afacere de succes in domeniu.Pascu a obținut o diploma de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privata, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut candva de Sorin Ovidiu Vintu.Pascu…

- Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are, de astazi, un nou vicepresedinte. Coalitia de guvernare a decis numirea lui Cristian-Gabriel Pascu in functia de vicepresedinte, potrivit romaniatv.net. Marcel Ciolacu a semnat decizia. In Monitorul Oficial a aparut astazi decizia premierul de a-l…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat luni, 1 aprilie, decizia de eliberare lui Mihail-Silviu Pocora din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. In locul acestuia a fost numit Cristian-Gabriel Pascu. Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut…

