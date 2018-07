Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din…

- Acestea s-au produs din cauze variate: neingradirea zonelor in care se efectueaza lucrari de constructii; caderea de la acelasi nivel; loviri cu corpuri contondente; accidente rutiere; surpare de mal de pamant la lucrari de canalizare; agresiune la locul de munca; caderea de la inaltime; raniri cu…

- Secretarii de stat ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu și Iuliana Dragalin, au participat la dezbaterea publica pe marginea impactului reformei controlului de stat privind securitatea si sanatatea in munca.

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, va fi votata, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce a fost dezbatuta luni de deputati, transmite News.ro . Deputatul PNL Florin Roman a spus, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii,…

- Piata fortei de munca din Romania arata ingrijorator dupa datele Eurostat: anul trecut aveam cel mai scazut procent de angajati care lucreaza de acasa, iar ponderea persoanelor inactive este peste media Uniunii Europene, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat astazi…

- Inspectorii ITM au realizat o prezentare despre importanța sanatații și securitații in munca la care au participat zeci de antreprenori The post Sanatatea și securitatea la locul de munca appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Daca vrei sa intri in campul muncii sau daca vrei sa iti schimbi locul de munca, probabil ai auzit ca ai nevoie, printre altele, de o fisa medicala pentru angajare.Ce este, mai exact, aceasta fisa medicala pentru angajare?Fisa medicala pentru angajare este un document in care medicul…

- Codul muncii a suferit , de curand, importante modificari. Acestea s-au facut prin Ordonanța de Urgența 53/2017 publicata in Monitorul Oficial din 10 aprilie, cu intrare in vigoare incepand de vineri, 13 aprilie. Noul act normativ aduce precizari in ceea ce privește definirea și sancționarea muncii…