(P) Care sunt avantajele ojei semipermanente? Daca iți place sa ai unghiile mereu frumoase și ții enorm la aspectul lor, atunci invața sa folosești oja semipermanenta acasa, investind de asemenea intr-un kit unghii profesional, care sa te ajute sa economisești bani, dar și sa obții manichiura mult visata. Afla care sunt avantajele acestui produs revoluționar in comparație cu oja tradiționala și te vei indragosti de el iremediabil! Au apus demult vremurile in care oja tradiționala era singura opțiune pentru femeile care iși doreau unghii impecabile. Odinioara, din lipsa de alternative, nimeni nu se gandea daca produsele pe care le folosește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Incep lucrarile de reabilitare a aducțiunii Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș: A fost predat amplasamentul investiției de peste 60 de milioane de lei Marți 28 iulie 2020 a fost predat amplasamentul pentru investiția „Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș”. Investiția…

- Jandarmii din Alba au mers la Centrul de Transfuzie din Alba si au donat sange. Acțiunea de miercuri face parte din campania naționala de sange inițiata de Patriarhia Romana, la care jandarmii din Alba s-au alaturat. ” Jandarmii doneaza regulat sange, iar mulți dintre colegii noștri, raspund afirmativ…

- Daimler va trebui sa reduca mai multe locuri de munca decat cele 15.000 anunțate anterior, a declarat șeful diviziei de resurse umane a companiei, pentru agenția germana DPA. Compania deține in Romania doua fabrici in Cugir si Sebes, unde lucreaza mii de angajați. Industria auto a fost puternic lovita…

- Organizația non-profit Medici fara Frontiere este „instituțional rasista” și perpetueaza colonialismul și supremația alba în munca sa umanitara, potrivit unui document intern semnat de 1.000 de foști și actuali angajați, relateaza The Guardian.Documentul acuza organizația de…

- Ziua Iei este sarbatorita in fiecare an, pe 24 iunie, chiar in ziua de Sanziene. Ziua Internaționala a Iei este marcata, atat in Romania, dar și in alte zone de pe glob, evenimentul luand tot mai mult amploare in ultimii ani. Ia sau camașa tradiționala purtata de femei este considerata cea mai importanta…

- Informație de ultima ora de la Cugir. O explozie urmata de incendiu s-a produs vineri dupa-amiaza la Uzina Mecanica Cugir. Primele informații arata ca trei persoane au suferit arsuri, conform Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis ii baga in ȘEDINȚA pe Orban, Cițu și Isarescu: discuții URGENTE…

- Daca este sa aruncam o piatra in apa, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in funcție de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intampla și atunci cand ne apucam (sau in cazul de fața – ne reapucam de lucru): energia o masuram daca am terminat ce ne-am propus, iar in timpul acțiunii,…