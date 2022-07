(P) Când și cum să schimbi corect anvelopele Un autoturism este un amalgam complex de componente, in care fiecare dintre aceste piese lucreaza concomitent pentru a oferi șoferului și persoanelor dragi siguranța atunci cand se deplaseaza cu el. The post (P) Cand și cum sa schimbi corect anvelopele appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a variat in 2021 intre 55% din media Uniunii Europene in Bulgaria si 277% in Luxemburg, iar zece state membre au avut acest indicator peste media din blocul comunitar, arata datele publicate luni de Oficiul…

- O mașina care a incercat sa forțeze barierele de protecție de la intrarea in Vatican, chiar in timp ce Papa Francisc ținea predica de duminica in fața a peste 20 de mii de oameni, a fost oprita cu focuri de arma dupa o urmarire demna de scenariul unui film. Mașina, un BMW, a fost urmarita de echipajele…

- O nunta frumoasa din Roma ar fi putut sa se transforme, in numai cateva clipe, in inmormantare. Și asta pentru ca, mare parte dintre nuntași a facut toxiinfecție alimentara. De ce mare parte și nu toata lumea? Pentru ca unii au mancat pește, alții au mancat carne. Și cei care au mancat pește – este…

- Romania trebuie sa evalueze corect provocarile globale legate de clima si mediu, a transmis, duminica, de Ziua Mondiala a Mediului, presedintele Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, care a subliniat ca tara noastra trebuie sa isi gestioneze mai atent resursele, mai ales apa potabila. „Romania trebuie…

- Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a anunțat ca are o dorința: de a amplasa statii de alimentare pentru vehicule electrice in mai multe zone din judet. Și CJ are chiar un program cu un obiectiv care le ofera vasluienilor o stare generala de bine, ca o problema care chiar ii framanta este pe cale sa le dea…

- Inainte de venirea iernii și o data cu terminarea acesteia are loc un proces pe care trebuie sa il faci, și anume schimbarea anvelopelor. Acestea sunt montate pe jante, și intrebarea cea mai frecventa este daca sa iți achiziționezi doua randuri de jante pentru a face schimbul mai simplu și mai rapid,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dispus mobilizarea imediata a armatei pentru a rezolva problemele „rezervelor de medicamente” in capitala Phenian, in timp ce opt noi decese cauzate de „febra” au fost inregistrate in Coreea de Nord, la patru zile de la anuntul oficial privind primul caz de COVID-19…

- Mulți dintre noi am asistat la slujba de Inviere de la biserica, iar apoi am luat lumina. Unii doar la propriu, alții si la figurat. Dar ce facem cu lumanarea pe care o avem din noaptea Invierii? Dincolo de simbolismul acestei lumanari, lumanarea de Inviere ne aduce aminte de jertfa noastra personala.…