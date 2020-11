(P) Canapele şi comode – corpuri de mobilier cheie pentru livinguri moderne Amenajarea livingului poate fi o sarcina dificila, dar sa recunoastem ca poate fi una extrem de placuta. Cu atatea stiluri si cu atatea corpuri de mobilier selectarea pieselor perfecte poate fi o adevarata provocare. Si totuși daca iei in considerare cateva aspecte legate de dimensiunea livingului, luminozitate si corpuri centrale in jurul carora dorești sa creionezi amenajarea, lucrurile pot fi mai mult decat simple. De fapt, te poti focusa asupra canapelelor si asupra comodelor, si in jurul acestora poți amenaja livinguri primitoare cu bun gust. Iata cateva idei de amenajare. Canapele si comode, … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

