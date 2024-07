(P) Bugetul necesar pentru vacanța de vis Vacanța reprezinta un mod eficient de a scapa de rutina zilnica și de a experimenta culturi noi, peisaje și aventuri memorabile. Totuși, pentru a transforma aceste visuri in realitate, este esențial sa ai resursele necesare. Un buget bine stabilit te va a Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii iși fac planuri de vacanța pentru acest sezon estival, alocand bugete considerabil mai mari decat in anii precedenți. Potrivit unor sondaje recente, 4 din 10 romani aloca in 2024 un buget mai mare cu 40% fața de anul trecut. Aproape 80% dintre romani planuiesc sa plece in vacanța in lunile iulie…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania. Bugetul de tratamente balneare a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei, ceea ce inseamna va varstnicii vor avea parte de un ajutor de vacanța mai mare. Cine poate beneficia de tichete și unde se pot caza cei eligibili. Buget mai mare pentru tratamentele…

- O oferta Last Minute presupune o reducere sau o promotie speciala oferita pentru calatorii, servicii de cazare sau alte produse si servicii, la scurt timp inainte de data plecarii sau a inceperii evenimentului. Aceste oferte sunt destinate sa atraga clientii si sa ocupe locurile ramase disponibile sau…

- Elevii vor intra de vineri in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, si se vor intoarce in scoli miercuri, 8 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, informeaza AGERPRES.Vacanta de vara va incepe vineri, 21 iunie, dupa finalizarea cursurilor.

- Se reiau cursele spre cinci destinații de vacanța din aceasta vara, cu un total de zece frecvențe saptamanale, ce vor fi disponibile pentru rezervare la agențiile de turism cu care colaboreaza aeroportul din Sibiu.

- Ziua de 1 Mai inseamna gratar și mici, insa exista și alte posibilitați de a iți petrece Ziua Muncii, mai ales ca organizatorii de evenimente se intrec in oferte care mai de care mai interesante. Iata ce poți face de 1 Mai in București. Vacanța de 1 Mai la mare Romanii care vor sa iși […] The post Ce…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.

- Dana Savuica iubește sa calatoreasca, iar acest lucru se poate observa. Vedeta s-a intors din India și recunoaște ca este cucerita de aceasta țara. A vizitat-o de mai multe ori și a fost impresionata de fiecare data de bogația vazuta.