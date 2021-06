(P) București - Epicentrul Turismului Medical (P) București - Epicentrul Turismului Medical Te-ai gandit de multa vreme sa faci o schimbare in infațișarea ta sau sa iți faci o micșorare de stomac pentru a scapa de kilogramele in plus? Sau ai nevoie de investigații medicale de calitate superioara? Centru medical Provita din București este locul ideal in care poți realiza toate aceste lucruri rapid și in condiții de siguranța. Situat în sectorul 3 al capitalei, Centrul medical Provita este o instituție medicală complexă, cu renume național și internațional, având peste 30 de specialități… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care se vor vaccina anti-COVID-19, pe 1 iunie, la centrul drive-thru din Piata Constitutiei, vor primi bilete gratuite la teatre si muzee din Bucuresti, transmite primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la centrul de vaccinare drive-thru…

- „Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la centrul de vaccinare drive-thru deschis de Primaria Capitalei in Piata Constitutiei vor primi bilete gratuite la teatrele si muzeele din Bucuresti. Daca va vaccinati pe 1 iunie, puteti merge apoi gratuit, impreuna cu familia, la piese de…

- Exista o vorba romaneasca -„Pe cine nu lași sa moara, nu te lasa sa traiești!” – care se probeaza foarte bine in cazul Parintelui Mihail Milea. Individul care in 2016 a vandalizat Centrul de Zi și de Noapte pentru Persoanele fara Adapost, iar in 2017 a spart geamurile și a dat foc perdelelor de la…

- • Inițiativa va spori capacitatea Europei de combatere a amenințarilor cibernetice • Vizeaza stimularea inovarii in randul intreprinderilor mici și al intreprinderilor nou-inființate (start-ups) • Centrul de securitate cibernetica va fi situat in București, Romania Parlamentul a adoptat miercuri planurile…

- Deputata UDMR Biro Rozalia, presedinte al Comisiei de politica externa, a declarat joi ca Romania este cel mai avansat stat din centrul si estul Europei privind dezvoltarea durabila, recunoscut de Uniunea Interparlamentara, avand toate documentele majore pentru acest domeniu. "Putine sunt…

- Deputata UDMR Biro Rozalia, presedinte al Comisiei de politica externa, a declarat joi ca Romania este cel mai avansat stat din centrul si estul Europei privind dezvoltarea durabila, recunoscut de Uniunea Interparlamentara, avand toate documentele majore pentru acest domeniu. "Putine sunt…

- Se realizeaza mai mult de un vaccin pe minut la centrul drive-through din Capitala, luni, potrivit statisticii oficiale. Un numar de 547 de persoane au fost imunizate pana la ora 13.00, la centrul drive through din Piata Constitutiei, potrivit unei informari transmisa de Primaria Capitalei.…

- Ultimele doua decenii au adus modificari importante in comportamentul europenilor in ceea ce privește alcoolul. Inca din 1990 s-a inregistrat o tendința descrescatoare a consumului, in special in țarile mediteraneene, cele centrale și vest europene. In schimb, in statele din estul și sud-estul Europei,…