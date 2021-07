(P) Brâncuși, Ceaușescu și Papa Paul al VI-lea, împreună In august 1975, Nicolae Ceaușescu participa la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa de la Helsinki. Cu aceasta ocazie, primește in dar de la Patriarhul Makarios al III-lea, primul președinte al Ciprului, o cruce din onix și os. In premiera, crucea va fi scoasa la vanzare, insoțita de certificat R.A.P.P.S, in licitația de joi, 15 iulie, la prețul de pornire de doar 300 de euro. Alaturi de aceasta, vor fi puse in vanzare nu una, ci doua baști ale fostului lider al Romaniei, dar și un impresionant covor de lana, lucrat manual, cu funcție omagiala, purtand portretul soților Ceaușescu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

