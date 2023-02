In atentia romanilor cu rate. Indicele ROBOR la trei luni a scazut la 7,03% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 7,03 pe an, de la 7,04 pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei… [citeste mai departe]