Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, in viața, intalnim niște oameni care ne ofera anumite lecții, ne indruma, ne invața și mai apoi poate ii intalnim intamplator pe strada din cand in cand, fara o alta legatura. Aceștia sunt poate oamenii care au avut o influența majora in educația noastra și in indrumarea spre viața de adult,…

- Doua persoane, un adult și un minor au fost lovite de trasnet pe raza satului Ciumarna, comuna Vatra Moldoviței, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Din fericire, ambele persoane, un barbat de 48 de ani și un baiat de 15 ani, sunt conștiente și cooperante. La o prima evaluare…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in Baicoi, județul Prahova. In urma tragediei, o femeie in varsta de 68 a ramas incarcerata in mașina. Din nefericire, la scurt timp medicii au constatat decesul. Alte patru persoane, printre care și un copil de trei ani au fost transportați…

- Cu siguranța, la un moment dat, oricine in viața a trecut prin situația in care avea nevoie de un cadou festiv. Știți deci deja ca alegerea acestuia nu este atat de ușoara pe cat poate ca pare. Iata deci un model de business, cel de a consilia și de a oferi soluții creative pentru un public in continua…

- Inca din primii ani de viața, ne petrecem timpul impreuna cu parinții noștri și, in același timp, ne facem prieteni noi. In timp, aceștia vor juca un rol esențial pe parcursul vieții noastre, oferindu-ne sprijin atunci cand avem nevoie și posibilitatea de a comunica cu o persoana draga noua. Indiferent…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri noi de…

- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.039.173 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 158 cazuri noi…

- Orice moment sau ocazie speciala trebuie marcat si tinut minte pentru ca este ceva deosebit din viata. Asadar cu orice ocazie deosebita alege sa daruiești flori femeii din viața ta, pentru a-i aduce si mai multa fericire.