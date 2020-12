Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond a declarat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca este nevoie de un guvern care sa fie atent la nevoile comunitatilor din Romania si care nu considera minoritatile nationale ca fiind un pericol pentru siguranta nationala.

- Austriacul Dominic Thiem, locul 3 ATP, s-a calificat, sambata, in finala Turneului Campionilor, trecand in semifinale de liderul mondial, sarbul Novak Djokovici, anunța news.ro. Thiem s-a impus cu scorul de 7-5, 6-7 (10), 7-6 (5), in doua ore si 54 de minute.iPentru Dominic Thiem este a doua…

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pieței locale de business process outsourcing (BPO), și-a crescut in acest an echipa cu 500 de noi angajați, in ciuda contextului generat de criza pandemica. Pe primele locuri in topul centrelor cu cele mai multe recrutari se afla Brașov și București,…

- Vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de AstraZeneca va fi disponibil luna viitoare! El va ajunge și in Romania. Anunț de interes major despre vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania AstraZeneca impreuna cu universitatea Oxford. Vaccinul ar putea sa devina disponibil pentru utilizare la sfarsitul…

- Orange, liderul pietei de telecom din Romania va achizitiona fostul Romtelecom, compania de servicii fixe a grupului Telekom, au declarat pentru Ziarul Financiar surse din industrie.Orange este liderul pietei de telecom din Romania, cu afaceri de 5,8 mld. lei (1,2 mld. euro) in 2019, generate…

- „Klaus cel Mic” i se potrivește mai bine... Marcel Ciolacu a declarat ca suntem la limita dezastrului sanitar si a precizat ca „Iohannis trebuie sa renunte la aura de «Otto cel Mare» si sa cheme urgent toate partidele la consultari, alaturi de cei mai buni specialisti pe sanatate pe care ii are Romania”.…

- Ana Porgras este manichiurista Fosta sportiva are acum 26 de ani si s-a reprofilat: este manichiurista. „Fac tot ce tine de unghiute: cu gel, semi, exclusiv pentru femei. E o pasiune. Ideea e ca nu o fac pentru bani, in mod special. Este o activitate care pe mine ma calmeaza, ma linisteste”, a spus…