(P) Antidot Forte - Aliatul sistemului imunitar

- Ardeiul gras se numara printre legumele cu cele mai multe beneficii pentru sanatate. Pe langa continutul insemnat de vitamina C, ardeii contin si cantitati importante de vitamina A, vitamina E si licopen.

- In lupta cu infectiile, corpul uman are nevoie de aliati de incredere pentru a face fata provocarilor. Cel mai cunoscut agent natural care pune la adapost sistemul imunitar este acidul acorbic (vitamina C), cu efect anti-viral in special pentru virusul gripal.

- Sa gasesti cele mai potrivite produse pentru pielea ta poate fi o adevarata provocare. Ce e bun pentru tipul tau de piele, ce ingrediente contine fiecare produs, cat costa, toate aceste informatii necesita timp. Din fericire, in bucataria proprie gasesti fix ce ai nevoie. Iata 5…

- In contextul actualei pandemii cu Covid-19 (Sars-Cov-2 sau 2019-ncov), informații legate de cum sa ne protejam contra virusului și rețetele de creștere a imunitații se raspandesc cu o viteza uimitoare in mediile de socializare virtuale. Iata 10 afirmații care au circulat in ultimele zile on-line și…

- Cu toate ca morcovii nu sunt un aliment prea popular, consumul acestora ofera beneficii mari pentru sanatate, de la scaderea colesterolului pana la prevenirea pierderilor de memorie. Iata care sunt cele mai importante beneficii ale consumului de morcovi si de ce ar trebui sa ii introduci in alimentatia…

- In Centrul de Recuperare Esperando, specialiști certificați in drenajul limfatic, realizeaza ședințe de terapie, pentru cei care sufera de diferite afecțiuni fizice. Sistemul limfatic este un sistem de drenare, care funcționeazǎ paralel cu partea venoasǎ a sistemului circulator și are rol primordial…

- Se stie ca dudul are numeroase proprietati terapeutice, gratie substantelor active continute in frunze, scoarta si radacina. Eliminarea viermilor intestinali este una dintre actiunile sale terapeutice.