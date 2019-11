(P) Alunga oaspetii nepoftiti cu un aparat anti rozatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Stan, antrenorul buzoienilor de la SCM Gloria Buzau, a programat astazi dupa amiaza un amical la Ploiesti in compania unei formatii de nivel judetean, Petrolul 95, castigat clar de divizionara secunda, scor 5-0. Oaspetii au folosit cu acest prilej jucatorii care nu au intrat pe teren in partida…

- „Povestea celor trei purcelusi”, atat de indragita de copii, a adus bucuria si zambetul pe chipul a 200 de scolari de la Scoala „Smaranda Gheorghiu” din Targoviste. Initiatorul acestei activitati educative a fost Tudorica Raducanu, presedintele Partidei Romilor Pro Europa Dambovita. Atmosfera…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a reusit un hat-trick pentru New York City FC, care a invins campioana en titre, Atlanta United FC, cu scorul de 4-1, miercuri, intr-un meci jucat pe teren propriu, in liga profesionista nord-americana - Major League Soccer. Alexandru Mitrita a marcat in min. 14,…

- Integralist in prima jumatate a turului Ligii I si desemnat portarul etapei a II-a, Marian Aioani (19 ani) a debutat aseara in nationala de tineret a Romaniei, care a pierdut la limita in Danemarca, 1-2, cu un penalty ratat de Florinel Coman in prelungiri, in preliminariile EURO 2021. Aioani a jucat…

- Chindia Targoviste – Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 0-0, in Liga I. Oaspetii au ratat un penaltiFormatia Chindia Targoviste a remizat, sambata, la Ploiesti, scor 0-0, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a noua a Ligii I.

- Echipa naționala de fotbal a fost invinsa de Turcia intr-o partida din grupa H a preliminariilor campionatului european de fotbal din 2020, scor 0-4. Oaspeții au deschis scorul la Chișinau in minutul 37 prin Cenk Tosun, care a profitat de eroarea portarului Alexei Coșelev.

- Echipa Manchester United a terminat la egalitate in deplasare, scor 1-1, cu formatia Wolverhampton Wanderers, in ultimul meci al etapei a doua a campionatului de fotbal al Angliei, disputat luni seara. Oaspetii au deschis scorul in prima repriza a intalnirii de pe Molineux Stadium prin…

- Clientii Salonului Queen Elisabeta beneficiaza deja de tratamente de slabire si remodelare LPG cu aparat de ultima generatie M6 Alliance, singurul de acest gen care se gaseste in Suceava. Este vorba de un produs revolutionar in domeniul esteticii corporale si faciale.Cu ajutorul acestei versiuni ce…