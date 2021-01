Fibrele reprezinta o clasa aparte a substanțelor nutritive de care organismul are nevoie, cu un rol vital in cadrul proceselor digestive. Dintre acestea, amintim: activitatea la parametri optimi a tractului digestiv și digestia alimentelor asimilate, fapt ce garanteaza o senzație de sațietate resimțita la un nivel de intensitate mult mai ridicat. La polul opus, lipsa fibrelor din alimentație favorizeaza niveluri ridicate ale colesterolului din sange, constipație, apariția hemoroizilor, precum și creșterea nivelului de glicemie. Insa atunci cand in dieta regasim un nivel prea mare de fibre, pot…