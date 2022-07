Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara nu o duce deloc bine in aceasta perioada, mai ales de cand a izbucnit razboiul dintre Ucraina și Rusia. Ei bine, cum regulile se schimba de la o zi la alta, noua lege vine cu o lovitura dura pentru persoanele care vand sau cumpara locuințe de peste 90.000 de euro. Iata despre ce este…

- Casa este considerata un loc sfant și a fost scoasa la vanzare de catre o agenție imobiliara din Cluj-Napoca. Imobilul se afla in județul Hunedoara și se intinde pe o suprafața de 8,5 hectare.

- Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, Biroului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 4 Politie Iasi au identificat un tanar, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea de 6 spre 7 iunie a.c., acesta…

- Vrei sa daruiești o sticla de vin unui prieten drag, insa acesta se afla la distanța și nu poți sa ajungi la el? Dorești sa livrezi prin curier un trofeu simbolic unui om care te-a impresionat sau pur și simplu vrei sa faci cadou un set de vase deosebit? Toate ideile sunt excelente și cu siguranți destinatarul…

- Piața imobiliara americana s-a prabușit. Vanzarile de locuințe unifamiliale noi au scazut in SUA in aprilie, deoarece creșterea ratelor dobanzilor ipotecare și creșterea vertiginoasa a prețurilor la locuințe au afectat piața. Vanzarile de case noi au scazut luna trecuta cu 16,6% fața...

- Incepand cu 2 Mai 2022, toți cei ce-și doresc o proprietate de la dezvoltatorul imobiliar ARED, o pot achiziționa și prin Agenția imobiliara ACASA, exact in aceleași condiții ca de la ARED.

- La 6 luni de la transformarea in «operator regional», Urban SA Slobozia iși recupereaza sediul pierdut in urma cu 10 ani. Adrian Stoicescu, directorul societații, susține ca achiziția reprezinta o recuperare a identitații acestei societați care aparține de drept locuitorilor orașului: «Este o reparație…

- Romania este foarte, foarte vulnerabila in ce priveste materialele de constructii, in conditiile in care circa 70% din totalul materialelor de constructii sunt din import, iar pentru ceea ce producem in tara, materia prima este importata, a declarat miercuri Adriana Iftime, director general al Federatia…