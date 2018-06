Cea mai indepartata stațiune din provincia Antalya ocupa o suprafața de pana la 70 km de-a lungul coastei Mediteranei, fiind pazita indeaproape de Munții Taurus responsabili de clima blanda și peisajele pitorești. Alanya este un magnet pentru turiștii europeni care vor sa imbine relaxare pe plaje cu atracțiile istorice și culturale. In plus, un sejur all inclusive in Antalya este intotdeauna tentant pentru cei care vor sa se bucure de privilegiile oferite de hotelurile moderne. Evadeaza in aceasta vara pe meleaguri turcești in Antalya intr-un sejur de 7 nopți cu avionul la all inclusive, in stațiunea…