(P) Ai nevoie de o canapea nouă? Alege-o pe cea mai potrivită, urmând aceste sfaturi! Se pare ca vechea canapea a dat tot ce-i mai bun in toți acești ani? Pai, este timpul s-o inlocuiți cu una noua, mai confortabila și de o calitate mai buna, astfel incat sa reziste mai mult timp de data aceasta. La Biano.ro, știm cum sa procedam in timpul selecției și pe ce sa ne axam, astfel incat sa nu mai renunțați niciodata la produsul ales. Efectuați masurile exacte ale camerei Primul pas inainte de a cumpara o canapea noua, desigur, este sa stabiliți unde va sta și sa masurați bine spațiul. Așa ca luați un metru in mana și incepeți. Rețineți ca o canapea nu poate fi așezata direct langa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

