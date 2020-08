(P) afostodata.net lansează Povești în jurul lumii. Zece țări din întreaga lume își găsesc de astăzi locul pe harta poveștilor Copii, parinți și bunici, plecam in jurul lumii! Haideți intr-o calatorie virtuala fascinanta care se va transforma intr-o aventura de neuitat! Ce poate fi mai frumos decat sa descoperim impreuna locurile in care se țineau balurile de altadata sau oamenii care au schimbat lumea prin muzica sau talentul lor? Veniți sa aflați legende, obiceiuri, tradiții și personalitați din țari atat de indepartate incat ai nevoie de timp de gandire pentru a le gasi pe harta lumii. Și cum ar fi sa aflați toate aceste lucruri prin cel mai jucauș și educativ mijloc – povestea? www.afostodata.net lanseaza astazi,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Acest proiect va duce copiii, parintii si chiar profesorii in zece tari impresionante prin cultura, istorie si geografie: Romania, Italia, Rusia, China, Mexic, Australia, Germania, India, Egipt si Brazilia.

