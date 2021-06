(P) Afecțiuni respiratorii frecvente în rândul copiilor (P) Afecțiuni respiratorii frecvente in randul copiilor Afecțiunile respiratorii, in special infecțiile la nivelul tractului respirator, sunt frecvente in copilarie, atunci cand sistemul imun este in dezvoltare. Din fericire, multe infecții respiratorii grave sunt prevenite in prezent cu ajutorul vaccinurilor obligatorii facute in copilarie. Totuși, agenții patogeni sunt numeroși, motiv pentru care infecțiile respiratorii nu pot disparea complet. Pe de alta parte, exista și afecțiuni respiratorii care nu au ca etiologie un agent infecțios. Daca copilul tau prezinta simptomele unei afecțiuni respiratorii,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

