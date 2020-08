Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 – 21.08.2020, turiștii pot rezerva relaxat sejururile organizate de AeroVacanțe! Oferta speciala da clienților posibilitatea sa anuleze vacanța cu maxim 48 de ore inainte de plecare fara penalizari, indiferent de motiv și cu returnarea sumei achitate pentru sejur in maxim 7 zile calendaristice…

- Perioada de distantare sociala, dar si vacanta de vara au coincis cu o crestere semnificativa a vanzarilor de carte din categoria Beletristica astfel ca, in primele 7 luni ale anului, au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019, potrivit unei librarii online.Cele…

- Romanii pot merge in vacanța in Turcia, fara test COVID-19. Touroperator: Hotelierii din Antalya ofera reduceri de pana la 30%. La all-inclusive nu te mai servesti singur Touroperatorul Paralela 45 lanseaza primul charter spre Antalya, una din cele mai cautate destinatii de vacanta pentru turistii romani,…

- Blue Air introduce doua rute interne noi și suplimenteaza zborurile catre toate destinațiile din Romania. Prețul biletelor pornește de la 9,99 euro Compania low-cost Blue Air lanseaza campania "Zboara in tara" si introduce doua rute interne noi din Bucuresti spre Oradea si Timisoara, suplimentand,…

- AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de…

- Tarom introduce inca doua zboruri interne, din 8 iunie. Biletele au fost puse in vanzare Operatorul de stat Tarom a anunțat ca, din 8 iunie,marește frecvența catre doua destinații interne. Astfel, potrivit unui anunț al companiei, din data de 8 iunie, Tarom introduce încă o frecvență…