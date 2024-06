Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa, marți, 4 iunie, primul dintre cele doua meciuri de pregatire inaintea participarii la Campionatul European din Germania. Tricolorii vor intalni Bulgaria pe stadionul din Bulevardul Ghencea, cu incepere de la ora 21:30. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate…

- Primele meciuri amicale din seria partidelor de verificare inaintea Campionatului European din Germania sunt programate luni, 3 iunie, cu trei dintre favorite in prim plan. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri,…

- Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru meciurile de la turneul final al Campionatului European de fotbal, competiție gazduita de Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. „Tricolorii” fac parte din grupa E la Euro 2024, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Ucrainenii s-au calificat in…

- Gheorghe Hagi (59 de ani) a vorbit dupa meciul de adio al Generației de Aur despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. „Regele” are așteptari mari și este convins ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) va face o figura frumoasa. Hagi este foarte increzator inainte de Campionatul European…

- Jamie Carragher (46 de ani), fost internațional englez, a prezis cine va ieși din grupe la EURO 2024, apoi cine va cuceri competiția! Legenda lui Liverpool o vede pe Romania clasandu-se pe locul 2 in grupa ei. Calificata la un turneu final major dupa o pauza de 8 ani, Romania a fost repartizata in grupa…

- Echipa naționala a Romaniei s-a calificat dupa o pauza de 8 ani la Campionatul European. „Tricolorii” vor ajunge pe 10 iunie in Germania, acolo unde vor juca cel puțin trei meciuri. Cu Ucraina, Belgia și Slovacia. ...

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Conținut oferit de: Partener extern. Mai sunt numai trei luni pana la turneul final al Campionatului European de fotbal din Germania (14 iunie – 14 iulie). Printre cele 24 de naționale participante se numara și reprezentativa Romaniei, care merge din nou la Euro dupa o pauza de opt ani. Echipa antrenata…