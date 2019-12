(P) Activități pline de aventură în Antalya Evadeaza pentru cateva momente din imperiul all inclusive al Turciei și bucura-te in Antalya de cateva activitați menite sa te scoata din rutina unei vacanțe obișnuite. Poți practica paragliding deasupra Mediteranei, sa strabați culmile inverzite ale Munților Taurus, sa te avanți in sesiuni de rafting pe raul Manavgat ori sa te scufunzi in apele ce scalda Peștera Indragostiților… Orice ai alege, o escapada de vara in Antalya va fi cu adevarat una memorabila. Descopera cea mai populara destinație a Turciei intr-o vacanța in 2020 de la AeroVacanțe ! Turoperatorul a lansat Ofertele Early Booking… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Special creata pentru a-ți oferi nuanțelela care ai visat mereu și pentru a te bucura de un look actual și un par cuaspect vizibil mai sanatos, noua gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle iți aduce 16nuanțe vibrante, intense și stralucitoare. Pachetele cuprind vopsea crema,emulsie oxidanta si masca pentru par…

- Sapte barbati din India cu documente false au fost depistati intr-un tren international la punctul de trecere a frontierei Curtici. COMUNICATUL POLITIEI DE FRONTIERA: In data de 07.12.2019, in jurul orei 05.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici – I.T.P.F. Oradea, s-au prezentat pentru efectuarea…

- „Capitala Turismului Internațional Turcesc”, Antalya, se situeaza in topul celor mai populare destinații de vacanța: – o regiune moderna aflata la poalele Munților Taurus, de pe coasta Mediteranei unde serviciile turistice sunt de clasa mondiala, iar atmosfera este una vibranta pe toata perioada anului.…

- Vineri, 15 noiembrie 2019, la restaurantul Queen Mary din Oradea, au fost premiate cele mai bune firme bihorene in cadrul „Topului firmelor din județul Bihor”. „«Topul firmelor din judetul Bihor» include companiile bihorene care au inregistrat cele mai bune performante economice in anul precedent.…

- Un autoturism in valoare de 55.000 de euro, cautat de autoritatile din Cehia, a fost depistat, marti seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Bors, in aceeasi zi in care a fost emisa alerta. Potrivit unui comunicat remis miercuri de ITPF Oradea, autoturismul a fost descoperit marti,…