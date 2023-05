Stiri pe aceeasi tema

- Ian Clifford susține ca este victima a discriminarii, pentru ca IBM, compania la care este angajat, nu i-a oferit nicio marire de salariu in perioada 2008-2023, cat timp a lipsit de la munca, din motive medicale, potrivit Metro .Barbatul primește peste 54.000 de lire pe an și are garantat acest venit…

- Angajatii din sistemul sanitar cer scutirea de la plata contributiei de asigurari de sanatate. Au inițiat chiar o petiție online, cu argumentul ca masura ar insemna recunoașterea muncii cadrelor medicale, dar și o cale de a le convinge sa nu mai plece din țara.

- Astazi a fost anunțata o greva naționala a operatorilor aeroportuari, care va afecta mai multe aeroporturi din Republica Italiana, anunța Noi.md Din aceasta cauza, existind riscul unor perturbari ale zborurilor programate pentru calatoriile catre și dinspre Italia Greva a fost organizata de mai multe…

- Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit marți, in jurul orei 11.00, la sediul Bancii Naționale a Romaniei din centrul Bucureștiului dupa ce au fost alertate prin 112 privind o degajare de fum de la generatoarele instituției, precizeaza ISU București-Ilfov.Potrivit informațiile preliminare,…

- Curațenia de primavara a inceput la Pecica. Pentru a veni in sprijinul locuitorilor, administrația locala pecicana demareaza colectarea crengilor provenite din toaletarea arborilor și a pomilor. „Acțiunea incepe luni, 13 martie, și dureaza patru saptamani, pana vineri, 7 aprilie 2023. Angajații administrației…

- Luni, 6 martie, in localitatea Volovița, Soroca, un tanar a ajuns la spital dupa ce tractorul cu care se deplasa s-a rasturnat. Astfel, potrivit materialelor cauzei, in timpul lucrarilor de reparație a drumului un tractor s-a rasturnat, in cabina fiind ramas blocat un tanar in varsta de 34 de ani. Imediat,…

- O fabrica de bere fondata in anul 1978, Martens Galați, va opri din martie 2023 producția, dupa 44 de ani de funcționare. Compania, listata pe bursa din 1997, se va ocupa in continuare de distribuție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Situația care frizeaza absurdul a fost depistata in cursul amiezii de vineri, 24 februarie 2023 in satul Ipotești al comunei Mihai Eminescu.Șantierul deschis este pentru un proiect afișat pe un panou cu vizibilitate, respectiv „Construire și dotare dispensar medical uman in sat Ipotești, comuna Mihai…