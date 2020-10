(P) 7 sfaturi practice pentru amenajarea camerei copilului Amenajarea camerei copilului nu este, intotdeauna, o operațiune ușoara, ținand cont de gusturile sale in continua schimbare și de multitudinea de oferte de pe piața. In plus, cand alegi piesele de mobilier trebuie sa ai in vedere o mulțime de criterii de siguranța, in special daca puiul e mic dar și pe masura ce acesta crește. Deși e o misiune dificila, o poți transforma intr-o activitate care sa-ți aduca satisfacție, mai ales daca il implici și pe cel mic in alegerea unor piese de mobilier sau a unor obiecte decorative pentru camera sa. Iata cateva sfaturi practice, de care sa ții cont atunci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dormitorul unui copil trebuie sa fie un loc in care el sa adore sa-și petreaca timpul și in care sa se simta in siguranța.Fiecare dintre noi are nevoie de intimitate, iar cei mici nu fac excepție. Drept urmare, au nevoie de un loc in care sa se joace și sa se odihneasca, unde sa evadeze și sa se ascunda…

- Succesul tau financiar este in stransa legatura cu deciziile pe care le iei atunci cand faci cheltuieli. Astfel, cu cat intelegi mai bine cum sa-ti monitorizezi cheltuielile si care sunt cele mai bune tehnici cu ajutorul carora sa faci economii, cu atat vei dobandi o mai buna educatie financiara.…

- Un dulap metalic reprezinta unul dintre cele mai utile si versatile articole de mobilier de birou, putand gazdui obiecte de la bibliorafturi si desene/harti pana la medicamente, scule si unelte. Un furnizor profesionist, asa cum este OfficeClass.ro, magazinul online de papetarie, birotica…

- Nu exista o locuința care sa fie identica in ceea ce privește poziționarea și amenajarea cu alta. Bineințeles, acest lucru se aplica celor care nu fac parte din hoteluri sau spații de cazare care, dupa caz, trebuie sa respecte anumite reguli presetate de designerul de interior. De aceea, amenajarea…

- De ce ales Nicolae Pana, primarul comunei Coșești, sa intre in echipa PSD. Nicolae Pana, primarul comunei Coșești, a explicat azi, in conferința de presa saptamanala a partidului, de ce a ales sa candideze pentru PSD. E a prezentat o serie dintre proiectele finalizate sau avute in vedere in comuna.…

- (P) 5 sfaturi practice pentru un somn odihnitor Insomniile și problemele legate de somn iți pot afecta serios calitatea vieții. Mulți oameni se confrunta cu episoade temporare de insomnie. Fie că nu reușesc să adoarmă, fie că somnul nu este de calitate, iar pe termen lung aceste…

- Speakerul Camerei Reprezentantilor Statelor Unite Nancy Pelosi a anuntat miercuri ca parlamentarii si personalul vor trebui sa poarte masca in Camera in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza joi Reuters, potrivit Agerpres.Membrilor li se va permite sa-si scoata mastile cand se adreseaza…

- Amenajarea camerei copilului este un subiect destul de sensibil, de la parinte la parinte. Pe cand unii dintre ei iși doresc sa creeze un univers special pentru cei mici (luand in considerare pana și cele mai mici detalii), ceilalți prefera sa aranjeze, gradual, toate aspectele din interior. Indiferent…