Ai in plan ca anul acesta sa faci o schimbare in plan profesional care sa se reflecte și in viața privata? Pune pe primul plan invațarea continua. Include in ritualul tau zilnic obiceiul de a citi, de a pune intrebari și de a deprinde noi abilitați, astfel incat sa ai o satisfacția ca ai evoluat spre acea cariera pe care ți-o dorești. Investind periodic in formarea ta vei avea o alta perspectiva asupra lucrurilor și vei ști cum sa gestionezi provocarile care pot aparea in jobul tau. Așa cum oferi corpului substanțe nutritive care-ți dau energie pentru o noua zi de lucru, tot așa ar trebui sa-ți…