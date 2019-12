(P) 7 moduri eficiente de a combate oboseala (P) 7 moduri eficiente de a combate oboseala Dimineața, la ora pranzului sau seara, oboseala iși poate face apariția, chiar și daca nu avem o activitate foarte solicitanta. Lipsa de energie și de entuziasm pentru a face orice apar, insa poate deveni o problema atunci cand aceste stari persista. În cazul în care te confrunți zilnic cu oboseala, aceasta poate fi cronică. Oboseala cronică se manifestă pe un interval de cel puțin 6 luni și nu se reduce prin odihnă, chiar dacă aceasta este una de lungă durată. Ce mai bună metodă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

