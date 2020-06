(P) 5 stiluri de lavoare - Care e cel mai potrivit pentru baia ta?

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au decis sa-si consolideze legaturile pentru promovarea unor stiluri de viata sanatoase, inclusiv activitatea fizica si sportul ca instrument pentru sanatate la nivel mondial, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Prin…

- Primavara și-a intrat deja pe deplin in drepturi, iar temperaturile incep sa fie tot mai crescute. Totuși, diminețile și serile sunt inca destul de reci, fapt care nu te lasa sa renunți inca la hainele ceva mai calduroase. Chiar și barbații au nevoie de confort atunci cand trebuie sa iasa din casa,…

- Calatoria muzicala prin anii "70 propusa cuprinde doua parti, care se petrec intr-un local si apoi pe plaja, in firescul naturii. Materialul sonor este divers, de la jazz la canzonete, de la muzica clasica la muzica moderna, intr-un amalgam de stiluri si atitudini. Dansurile de diferite stiluri, valsurile,…

- Buzau, primul oraș din Romania care va avea lavoare mobile pe strazi. PIn plina pandemie de coronavirus, pietonii isi vor spala mainile cu apa si cu sapun dupa ce coboara din autobuz sau inainte sa ajunga acasa de la cumparaturi, informeaza stiridebuzau.ro.In zonele aglomerate ale orașului, Primaria…

- Municipalitatea buzoiana, precum reprezentanții tuturor orașelor din țara, a inceput o cursa contracronometru pentru procurarea de dozatoare pentru dezinfectant, pe care ultima ordonanța militara, de luni seara, le impune a fi montate la fiecare scara de bloc. Conform unei inregistrari video postate…

