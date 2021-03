(P) 5 sfaturi de amenajare în stil minimalist Ramificație a designului modern sau contemporan, stilul minimalist poate fi definit foarte ușor prin sintagma “Less is more”, atribuita arhitectului Mies van der Rohe. A luat naștere in anul 1950 ca o manifestare artistica, doar ca paleta coloristica redusa, puritatea formelor și simplitatea liniilor, caracteristici definitorii ale minimalismului, au devenit un adevarat trend in amenajarile interioare. Cu toate ca unii il considera rece sau plictisitor, stilul minimalist se definește printr-un decor aerisit și luminos, piese de mobilier multifuncționale și practice, o abordare simpla care confera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

