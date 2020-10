(P) 5 remedii pentru calmarea gâtului iritat Durerea in gat este una dintre cele mai comune probleme cu care ne confruntam, mai ales odata cu instalarea frigului. Aerul rece inspirat ne afecteaza gatul, creand un disconfort ce poate persista mai multe zile. Mai jos vom detalia: Durerea in gat – de ce apare? Gat iritat? Vezi 5 remedii care te vor ajuta; Suplimente din plante pentru durerea in gat. Durerea in gat – de ce apare? In general, durerea in gat este cauzata de anumite virusuri sau bacterii aduse de temperaturile scazute. Astfel, aceasta poate fi semnul unei viroze, raceli sau poate indica o infecție in gat. Adesea, durerea in gat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

