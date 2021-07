(P) 5 ponturi care te vor ajuta să găseşti cel mai bun card de cumpărături Un card de credit iti poate usura viata, permitandu-ti sa platesti in rate fara dobanda numeroase produse de care ai nevoie, dar pe care nu le-ai fi putut cumpara pe loc din cauza bugetului limitat. Ofertele bancilor sunt diverse, astfel ca pentru a alege cel mai bun card de cumparaturi iti recomandam sa tii cont de cateva sfaturi. Un card de credit , sau card de cumparaturi, presupune o anumita linie de credit, pe care banca ti-o aproba in avans, tinand cont de nivelul veniturilor pe are le incasezi. Astfel, unele banci pot da unda verde pentru o suma ce nu depaseste echivalentul a 3 venituri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

