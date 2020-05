Cel puțin o data pe an ai șansa sa ii mulțumești prietenei tale pentru faptul ca este langa tine oricand ai nevoie, 24 din 24, 364 de zile pe an. Ea este cea pe care te poți baza, ii poți spune orice secret al tau și care te susține indiferent de ce decizie ai lua. Deci, atunci cand este momentul sa ii oferi un cadou trebuie sa fie unul plin de dragoste și foarte bine gandit. Daca inspirația te-a lasat, nu iți face griji, am eu cateva idei. Deci, sa incepem: 1. Ajut-o la amenajarea balconului Poate ca suna ciudat, dar cel puțin o data in viața fiecare persoana iși amenajeaza casa. Amenajarea…