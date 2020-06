(P) 5 costume casual pentru vara aceasta

Stiri pe aceeasi tema

- Stirea initiala SpaceX a dorit sa-și lanseze pe orbita primii oameni de cand Elon Musk a fondat compania in urma cu 18 ani. Daca va avea succes, misiunea istorica ar reinvia traditia NASA de a-și lansa astronauții catre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Aceasta lansare este unica deoarece marcheaza…

- Republica Moldova a primit un lot umanitar in valoare de 50 mii euro din partea Ambasadei Republicii Federale Germania in Republica Moldova. Acesta conține costume de protecție pentru personalul medical din prima linie, care urmeaza sa fie distribuite catre toate instituțiile medicale strategice care…

- Casa de Productie TVR va prezinta programarea spectacolelor de teatru tv la TVR 3, pentru urmatoarele 4 zile Vineri, 10 aprilie Ora 14.00 - "Cinci femei de tranzitie", de Rodica Popescu Bitanescu Ora 20.00 - "Chirita in provincie"/ spectacol cu public preluat de la Teatrul Vasile Alecsandri din Iasi…

- „Din datele existente la acest moment a rezultat faptul ca o organizație non-guvernamentala a achiziționat, prin intermediul unei societați comerciale, echipament de protecție , urmand sa intre in posesia a circa 1,5 milioane bucați, importate de catre firma in cauza. In noaptea de 23/24 martie, intr-un…

- Paramedicii SMURD din Hunedoara intervin cu costume de zugrav sau de vopsitor auto, la posibilele cazuri de coronavirus, pentru ca nu mai au echipamente de protectie, scrie Mediafax. Situatia s-a...

- Un pacient suspect de coronavirus a fost tinut ore in sir intr-o ambulanta, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Deva, judetul Hunedoara. Paramedicii care l-au preluat au fost nevoiti sa isi cumpere costume de protectie de la un magazin de bricolaj.

- Victor Zota, șeful Ambulanței Sector 3, spune de ce colegii sai care au asigurat transportul barbatului diagnosticat cu coronavirus in București au ajuns sa fie suspecți de contaminare. Sambata seara, Libertatea a dezvaluit ca cei doi oameni din corpul medical care l-au transportat vineri pe pacientul…