(P) 5 aliați în misiunea de a zâmbi din nou Oricare poveste adevarata incepe sau se termina cu o pierdere. Dupa care se transforma, dar de fiecare data – vocea inimii trebuie sa cucereasca vocea fricii. Ca antidot universal, știm bine ca zambetul și rasul pacifica: situațiile tensionate, conflictele emoționale sau pauzele dureroase din comunicare. Dar ce facem cand insuși haosul din viața noastra este cauzat de lipsa dinților? Sa nu mai zambim – nu e o varianta In orice calatorie, ne creștem toate șansele cu suportul unui aliat de incredere. Cand vine vorba de pierderea danturii la adulți, ca risc sau ca dura realitate, sunt vitale informațiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

