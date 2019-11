(P) 5 accesorii simple care dau strălucire mesei festive Cand vorbim despre mesele de sarbatoare, cei mai mulți se gandesc la Craciun și Revelion. Dar nu trebuie sa așteptam cu lunile o ocazie speciala pentru a aranja o masa festiva. Fie ca este o aniversare, o petrecere cu prietenii sau o simpla duminica in sanul familiei, o masa frumos decorata este un semn de respect și iubire pentru cei din jurul ei. Iata cateva soluții simple și deloc costisitoare pentru a da mesei tale un aer elegant, stralucitor și festiv. 1. O fața de masa impecabila Indiferent de culoare, imprimeu sau model, fața de masa trebuie sa fie fara pata. Nu e greu sa te asiguri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

