(P) 4 momente în care trebuie să intri în cabinetul stomatologului Pentru ca intregul organism sa fie echilibrat și sanatos, este foarte important sa fii atent la simptomele ce pot semnala posibile afecțiuni dentare. In majoritatea cazurilor, oamenii merg la stomatolog atunci cand durerea este deja instalata, cand problemele de la nivelul cavitații orale sunt intr-un stadiu avansat și riscul de a pierde unul sau mai mulți dinți crește. Insa, care sunt, de fapt, simptomele ce iți arata ca este necesar sa ajungi cat mai urgent la medicul stomatolog? Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

- Primarul din Suceava, Ion Lungu, a declarat ca municipalitatea suceveana este alaturi de poporul ucrainean in aceste momente grele prin care trece aceasta țara și in mod special alaturi de orașul Cernauți. Ion Lungu a amintit ca municipiul Suceava este infrațit cu orașul Cernauți. „Stam in contact cu…

- Juno și iubita lui, Ioana Anuța, nu sunt doar colegi de studio, ci și un cuplu, de mai bine de patru ani. Deși s-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, in cele din urma, cei doi și-au mai dat o șansa. Artistul vorbește despre relația cu Jo, așa cum o știe lumea dupa dupa numele de scena. Cei…

- FC Botoșani a invins-o categoric pe Dinamo, scor 4-0. Fanii-finanțatori din programul DDB și-au pierdut rabdarea cu Flavius Stoican (45 de ani) și au demarat negocierile cu cehul Dusan Uhrin Jr. (54 de ani). Dinamo a pierdut toate cele trei partide din mandatul lui Flavius Stoican, cu un golaveraj…

- Razvan Lucescu, momente dificile in Grecia. Tehnicianul roman de la PAOK trece printr-o perioada buna cu echipa sa, in plan sportiv. In schimb, antrenorul de 52 de ani are parte de evenimente nedorite iscate de fanii formației sale. Iar ultima „isprava” in acest sens a ingrozit toata Grecia. Razvan…

- Ianis Hagi a declarat, marti, dupa ce a fost operat la genunchi, ca stie ca vor urma momente grele, dar vede in aceste probleme pe care le are o oportunitate de a se descoperi si dezvolta ca persoana si fotbalist. Buna tuturor Dupa operatia reusita de ieri, as dori sa le multumesc dr. Andrew Williams…

- Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh sunt din ce in ce mai apropiați, iar cei doi petrec momente frumoase pe lux și opulența, tocmai in Dubai. Recent, cei doi au postat imagini de colecție din vacanța.

- Momente de groaza au avut loc in județul Suceava, pe o trecere de pietoni din orașul Campulung Moldovenesc, acolo unde un barbat a fost calcat mortal de catre un șofer. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere, unde se poate observa ca traficul se desfașura lejer, pe timp de noapte. Barbat…

- Oana Moșneagu, in varsta de 31 de ani, a devenit cunoscuta publicului larg odata cu apariția in serialul „Adela”, difuzat la Antena 1. Actrița a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Oana a recunoscut intr-un interviu acordat revistei VIVA! , la a existat un moment important in viața…