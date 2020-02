(P) 4 metode practice prin care să crești confortul din interiorul căminului tău în sezonul rece Deși iarna este un anotimp care are frumusețile proprii și aduce in fiecare an o doza de distracție atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari, nu de puține ori, anotimpul rece ne trimite și cu gandul la cheltuieli mari pentru intreținere, care in toata aceasta perioada sunt destul de ridicate, mai ales daca ne referim la cele aferente incalzirii locuinței. In acest sens, foarte mulți proprietari de locuințe cauta metode care mai de care mai eficiente prin care sa sporeasca atat confortul din interiorul locuinței, precum sa și reduca pe cat posibil și anumite cheltuieli aferente intreținerii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a utilizat metode istorico-teleologice si logice pentru a putea stabili daca Teodor Melescanu a fost ales corect in fruntea Senatului. Judecatorii constitutionali precizeaza, in motivarea deciziei prin care au admis sesizarea formulata de 33 de senatori si au constatat…

- Pe 10 februarie au loc alegeri pentru un nou rector la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti. Doi candidati au ramas in cursa, intre care actualul prorector, prof. univ. dr. Viorel Jinga care vorbeste la Adevarul Live despre obiectivele sale si marile probleme ale comunitatii…

- Vrei sa schimbi sistemul de incalzire al locuintei? Poti lua in considerare panourile radiante – avantajele acestora te vor surprinde! Tehnologia evolueaza anual in numeroase domenii, iar sistemul de incalzire al locuintei nu a fost „ocolit”. Exista din ce in ce mai multe solutii, pe langa clasica centrala…

- Primaria Pitesti are in vedere mai multe solutii pentru cresterea fluiditatii traficului in zona centrala. Una dintre acestea rezulta din Planul de Crestere a Calitatii Aerului elaborat de primarie si pus deja in dezbatere publica. Astfel, municipalitatea ar avea in vedere „majorarea moderata a tarifelor…

- Viitorul la Brasov: centralele individuala la bloc, interzise! Primaria Brasov vrea sa schimbe regulile privind incalzirea. Planul pentru noile blocuri: daca se poate, racordate la sistemul centralizat. Daca nu, centrala de gaz pentru tot imobilul, sau dispozitive electrice de apartament.…

- Costurile in lunile de iarna la facturile pentru gaze naturale pot crește foarte mult, insa romanii cu centrale termice pot ajunge la economii semnificative. Exista diverse metode prin care cheltuielile lunare se pot reduce. Pe perioada lunilor mai friguroase, instalațiile de incalzire au tendința…

- Cetațenii județului Mehedinți se pot bucura acum de o soluție economica de incalzire, incalzirea electrica in pardoseala oferita de firma cu experiența considerabila in domeniu, AMASS, companie dedicata pe solutii economice de incalzire. Acest sistem vine cu mai multe avantaje pentru beneficiari, principalele…

- Unii fug de rodie fiindca nu știu cum sa o cumpere și mai ales sa o curețe. Sucul roșu care țașnește cand ii desfaci semințele i-a determinat pe mulți sa renunțe la consumarea lui. In acest mod sunt privați de gustul bun și de binefacerile acestui fruct exotic. Iata cum se curața rodia fara probleme.Cand…