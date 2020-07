Stiri pe aceeasi tema

- E vara, iar temperaturile au depașit deja 30 de grade Celsius. Parul lasat liber amplifica senzatia de caldura din timpul zilelor fierbinti. Dar nici coada banala la spate nu este cea mai buna alegere. Descopera cateva modalitati simple, dar elegante de a-ti prinde parul pe canicula! Coc cu impletitura…

- ”Acest lucru este deja dezgustator! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea ca ma iubește și nu poate trai fara mine și ca impacarea lui cu Bianca era necesara pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singura. Apoi, dupa rezolvarea acestor probleme a venit din…

- FCSB a pierdut astazi și cel de-al doilea meci amical din aceasta saptamana, trupa lui Bogdan Vintila fiind invinsa de Academica Clinceni, scor 2-3. Ilie Poenaru, antrenorul formației din Clinceni, a vorbit despre victoria cu FCSB, dar și despre ce a remarcat in echipa lui Vintila: „Multumit in primul…

- Directorul general al clubului de fotbal Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, intr-un interviu acordat Buletinului Informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), ca formatia alb-rosie nu ar mai fi fost in Liga I fara suporteri, el recunoscand ca acestia au reparat si "unele lucruri stricate"…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei orasului."De 18 ani sarbatorim Ziua Constantei pe 21 mai, Ziua Sfintilor Constantin si Elena, o zi ce a intrat in sufletele noastre si nu cred ca este constantean care pe 21 mai sa nu si ureze La multi ani. Anul…

- In fotografie de pe Instagram , Mircea Badea apare la bustul gol, in piscina, iar in dreptul ei a scris „social distancing”. Aparitie-soc a lui Mircea Badea: „Chiar imi place cum a iesit…” Zilele trecute, Mircea Badea a povestit cum a luat decizia sa se tunda singur. Masina de tuns a luat-o de la tatal…

- Gica Popescu, președintele celor de la Viitorul, face mai multe clarificari cu privire la condițiile in care se va relua Liga 1 dupa terminarea starii de urgența. Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat condițiile in care cluburile pot reincepe antrenamentele in grup, iar deciziile impuse au starnit…

- In timp ce zvonurile cu privire la moartea liderului nord-coreean sau o posibila stare vegetativa se inmultesc, sora lui mai mica ar fi fost desemnata sa-i urmeze la putere, daca va fi necesar. Vicepresedinta Potrivit mai multor rapoarte si specialisti, Kim Yo-jong a fost promovata intr-o pozitie politica…