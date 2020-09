Stiri pe aceeasi tema

- "In eventualitatea in care angajatii Polaris nu reusesc sa distribuie toate pubelele planificate intr o anumita zi, distribuirea va continua in ziua urmatoareldquo;, au transmis reprezentantii companiei.Compania de salubritate Polaris M Holding anunta constantenii care locuiesc la case ca si in zilele…

- Dupa multe ilegalitați comise prin intermediul BEC și prin justiție, primarul sectorului 5, Daniel Florea, a redus lista de candidați la Primaria Sectorului 5, la 11 persoane. Pe Florea nu il mai voteaza nimeni, pe Vanghelie nici atat. Singurul om care are cele mai mari șanse de caștig este Piedone.…

- Primaria Municipiului Botosani anunta ca incepand cu data de 26 august 2020 se reia/continua distribuirea produselor alimentare si a produselor de igiena, in limita stocului disponibil, pentru categoriile de persoane stabilite conform art.3 alin (1) lit c) din OUG nr.84/2020, (persoane cu handicap grav…

- Primaria Constanta continua distribuirea pubelelor pentru colectarea selectiva a deseurilor.Primaria Municipiului Constanta distribuie astazi pubelele galbene pentru colectarea selectiva a deseurilor catre constantenii carelocuiesc la case pe strazile Bujorului, Muscatelor si Popa Farcas.Maine, vor…

- Ca de obicei, in ultima sambata din luna, Primaria Sectorului 2 va relua actiunea de colectare gratuita a deseurilor voluminoase si a DEE-urilor de la locuitorii sai. O noua campanie va avea loc sambata, 29 august 2020, cand locuitorii sectorului 2 care si-au facut curatenie in case sunt invitati sa…

- In aceasta prima zi a saptamanii se va face o testare masiva pentru noul coronavirus, in randul angajaților Primariei Sectorului 4. Totul, dupa ce ”doi angajați ai autoritații locale au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19 in weekend-ul trecut”. Dupa ce s-a aflat acest lucru, ”Primarul sectorului…

- Numele beneficiarului: NASKY SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene” Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia” Valoarea totala…