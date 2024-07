Stiri pe aceeasi tema

- Cldura este o mare problem atât pentru persoanele suferinde cât i pentru cei fr boli legate de aceast. A devenit o preocupare tot mai mare rcirea locuinelor i de aceea v prezentm mai jos zece modaliti cum o putei face.Folosii draperii i jaluzele opaceTragei draperiile sau jaluzelele pe tim...

- Recunoștința este mai mult decat o atitudine, decat bune maniere și gandire pozitiva. Se spune ca oamenii recunoscatori sunt mai fericiți, mai rezistenți și mai puțin depresivi. In plus, ei au o stima de sine mai mare și pot construi relații mai bune. 10 moduri de a-ți arata recunoștința fața de…

- ■ psiholog dr. Ana-Aurelia Huțanu ■ Examenele sunt momente importante in viața oricarui adolescent și, conștienți de greutatea momentului, unora le este mai dificil sa performeze corespunzator in astfel de condiții sau sunt ingroziți la ideea ca ar putea sa clacheze in fața foii albe. Aceasta „clacare”…

- De multe ori realizam ca suntem prinși intr-un stil de viața activ și solicitant, iar de multe ori uitam sa ne relaxam cu adevarat. Timpul liber este ceva prețios la care viseaza mulți, dar mai ravnit este timpul cu adevarat liber, cel de calitate, de care avem parte destul de rar unii dintre noi, din…

- Dupa triumful din barajul de Conference League, Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, și-a exprimat nemulțumirea privind sistemul competițional actual al Superligii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1,…

- Controverse dupa ce foștii generali SRI Florian Coldea si Dumbrava au scapat de reținere, fiind puși de DNA sub control judiciar pe cauțiune. Niciun cetațean cu asemenea fapte in spate – și mult mai puțin grave -, n-ar fi ieșit de la DNA fara catușe pe maini, arata avocatul Aurelian Pavelescu. COLDEA…

- Mirosul de lenjerie proaspata este atat de iubit, incat parfumul poate fi gasit adesea in lumanari, uleiuri esențiale și chiar loțiuni. Este asociat cu un miros proaspat, proaspat și curat. Dar, in schimb, uneori, hainele și lenjeria de pat ies cu un miros nu așa cum ne-am dori. Din fericire, avem o…

- Exista o legatura profunda intre fericire și stapanirea artei nepasarii. Secretul consta in a ști unde sa-ți investești energia. Sa-ți petreci timpul ingrijorandu-te pentru lucruri care nu sunt sub controlul tau poate fi obositor și stresant.