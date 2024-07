Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai frumoase parcuri din Romania se afla la periferia orașului Simeria, județul Hunedoara, la mai puțin de doua ore de Cluj. Parcul Dendrologic Simeria, cunoscut și sub numele de Arboretum Simeria gazduiește o colecție impresionanta de plante exotice și autohtone pe care vizitatorii…

- Universitatea Craiova - U Cluj, duelul de baraj pentru ultimul loc care asigura prezența in preliminariile Conference League, s-a terminat cu calificarea oltenilor (1-1 dupa 120 de minute, 5-4 dupa penalty-uri). Gazeta Sporturilor a fost prezenta la meci și va prezinta 5 lucruri care nu s-au vazut la…

- Universitatea Craiova - Sepsi 3-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3, cu 44 de puncte. Oltenii nu au fost ajutați de rezultatul de la Cluj și vor fi nevoiți sa treaca de un baraj pentru a evolua in preliminariile Conference League. Costel…

- Stiai ca aproape 5% din copiii nascuti in decurs de un an sufera de strabism? Iar implicatiile acestei afectiuni nu sunt doar asupra vederii, ci si asupra stimei de sine a micutilor. De aceea, este important sa ne documentam corect si complet despre cum se poate trata si daca este necesara o operatie.…

- Milionarul Arpad Paszkany, in varsta de 52 de ani, care a finanțat echipa de fotbal CFR Cluj intre 2002 și 2017, se afla intr-o relație de iubire cu Antonela Patruț, in varsta de 28 de ani, fosta ispita la „Insula Iubirii”.

- „S-a pus problema sustinerii unui candidat comun. Eu nu m-am identificat si nu ma refer la domnul Cirstoiu, pe domnul Cirstoiu il respect si este un om cu care am colaborat foarte bine. Dar in ultima perioada nu am putut fi de acord si nici domnul presedinte nu a fost de acord si nici Partidul National…

- Dinamo mai are trei meciuri de disputat pana la finalul play-out-ului, doua partide acasa, cu Voluntari și UTA, plus deplasarea de la Cluj, cu Universitatea. „Cainii” au nevoie de un parcurs perfect, impletit cu jocul favorabil al rezultatelor, pentru a nu retrograda din nou. Nu e de gluma pentru Dinamo,…

- FCSB a acumulat pana acum 44 de puncte, cu 13 mai mult decat echipele clasate pe locurile doi si trei, CFR Cluj, respectiv Universitatea Craiova. Etapa a cincea a turneului play off al Superligii 2023 2024, ultima runda din tur, ii poate aduce matematic titlul liderului detasat al clasamentului FCSB,…