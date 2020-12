(P) 3 considerente de bază la alegerea unui mop cu aburi Aparatele care funcționeaza pe baza de aburi nu mai sunt o noutate. De altfel, acestea au aparut prima data in urma cu jumatate de secol, fiind dezvoltate inițial in Italia, dupa care popularitatea acestora s-a raspandit in intreaga lume. Astfel, astazi putem alege dintre varii modele de aparate care funcționeaza in baza acestui principiu, precum mopuri cu aburi, aparate de curațat, aspiratoare etc. Spre deosebire de metodele “clasice” de facut curațenie, acestea ofera o paleta larga de avantaje, care reduc considerabil atat timpul, cat și efortul depus pentru eliminarea murdariei. Spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

