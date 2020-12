(P) 11 piese vestimentare de bază în care merită să investești (P) 11 piese vestimentare de baza in care merita sa investești Intreținerea unei garderobe elegante și la moda poate fi o provocare pentru orice femeie. Tendințele de sezon, așa cum le spune și numele, vin și pleaca și te poți trezi ca ai piese vestimentare depașite ca stil dar in care ai investit, poate, mici averi. Sunt, totuși, anumite articole, acele piesele basics, în care merită să investești. Aceste au trecut testul timpului, al tendințelor și au rămas la loc de cinste, în garderobele noastre. Sunt piese clasice, pe care le combini foarte ușor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Larisa Iordache a revenit in activitate dupa trei ani de pauza. Celebra gimnasta a suferit o accidentare cumplita in 2017, iar anul acesta, ea și fost diagnosticata cu COVID-19. Acum, multipla campioana și-a incantat susținatorii cu o performanța spectaculoasa.

- Postul Craciunului presupune schimbari in regimul alimentar obișnuit. Este insa nevoie de atenție sporita in privința alimentelor consumate. Unele se pot dovedi mai nocive chiar decat par la prima vedere. Pe langa multe variante pe care le putem lua in considerare, avem și pate-ul vegetal, de post,…

- Cred ca intrebarea din titlu le este cunoscuta tuturor celor care au urmarit viața politica din Romania, in perioada 2016-2019. Celebra replica ii aparține fostului lider PSD Liviu Dragnea. De ce mi-am adus aminte de ea? Simplu. Ieri, in ședința Consiliului Județean Maramureș, Liviu Dragnea a ramas…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat luni seara ca se analizeaza la nivel central ca localitațile cu mai mult de 3 infectari la mia de locuitori vor fi carantinate. Acesta a cerut comitetelor pentru județene de Situații de Urgența sa se reuneasca de urgența pentru a lua toate masurile prevazute in HG-uri…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a precizat joi, la Digi24, cand ar putea sa ajunga primele doze de vaccin in Romania, cantitatea acestuia și care sunt persoanele care vor fi vaccinate in primul rand. „Sunt șapte firme in acest moment care lucreaza la vaccin. Printre ele se afla Oxford, AstraZeneca…