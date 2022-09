Stiri pe aceeasi tema

- Aportul direct al industriilor de constructii si tranzactii imobiliare la formarea PIB-ului generat in Bucuresti a scazut de la 14,2% in 2019 la 13,3% in 2021, iar contributia Bucurestiului la formarea PIB-ului la nivel national a scazut de la 37% in 2019 la 34,6% in 2021, arata un studiu de impact…

- Pandemia de Covid-19, atacul Rusiei asupra Ucrainei si o crestere brusca a ratelor dobanzilor la nivel global au fortat zeci de tari sa solicite asistenta FMI. O analiza a datelor FMI realizata de Financial Times arata ca, la sfarsitul lunii august, volumul imprumuturilor acordate de fond se ridica…

- ROMANIA. Valoarea fondului de ajutor de stat va crește de la 6,38 miliarde lei la 7,37 miliarde lei, calificandu-se investițiile de cel puțin 1 milion de euro in industria alimentara, producerea materialelor de construcții, producerea de piese auto și industria hartiei! Creșterea cu un miliard de lei…

- Ministerul Finantelor stimuleaza afacerile din Romania si propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea cu un miliard de lei bugetul schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie, conform unui comunicat al ministerului. Astfel, bugetul schemei se majoreaza…

- Romania va beneficia de fonduri in valoare de 31 de miliarde si jumatate de euro din actualul buget multianual al Uniunii Europene pentru promovarea coeziunii si pentru tranzitia catre economie verde si digitala. Banii sunt alocati in baza unui acord de parteneriat incheiat cu executivul comunitar.…

- In primele 5 luni ale anului 2021, 2.838 de firme cu capital strain au fost inregistrate in Romania. Datele au fost centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.838 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 17,231 milioane de dolari, cu 20,2% mai…

- In luna mai 2022, exporturile FOB au insumat 7,997 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,720 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,722 miliarde euro. Fata de luna mai 2021, exporturile din luna mai 2022 au crescut cu 34,5%, iar importurile au crescut cu 38,8%. ”In perioada 1.I-31.V 2022,…

- Banca Europeana de Investiții propune o structura de finanțare folosita anterior in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei cu investiții de pana la 100 de miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters. Fondul ar urmari sa aiba o contribuție inițiala de…