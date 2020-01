Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu pentru emisiunea "Good Morning America", de pe postul ABC, Starul rock Ozzy Osbourne a dezvaluit ca sufera de Parkinson, artistul povestind si cum a aflat ca sufera de aceasta boala, scrie BBC, potrivit Mediafax.ro.Sotia cantaretului, Sharon Osbourne, a declarat ca…

- Rockerul britanic Ozzy Osbourne a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson, informeaza Press Association. Fostul lider al trupei Black Sabbath si vedeta unui reality-show, cantaretul in varsta de 71 de ani a marturisit la un post de televiziune american, in cadrul emisiunii matinale Good…

