Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul rockstar Ozzy Osbourne a declarat miercuri, intr-o videoconferinta acordata presei latino-americane cu prilejul lansarii documentarului biografic "The Nine Lives of Ozzy Osbourne", ca este "cel mai norocos om din lume", relateaza EFE, potrivit Agerpres. "Sunt o persoana foarte constienta…

- Legendarul studio Paramount va lansa superproductii precum "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" si "A Quiet Place 2" in streaming, la 45 de zile de la premiera lor in cinematografe, relateaza EFE. Foto: (c) MASSIMO PERCOSSI / EPA Filmele vor putea fi…

- Legendarul studio Paramount va lansa superproductii precum "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" si "A Quiet Place 2" in streaming, la 45 de zile de la premiera lor in cinematografe, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Filmele vor putea fi vizionate pe Paramount+, o noua platforma de…

- Cantareata Britney Spears, subiect al documentarului „Framing” lansat de New York Times saptamana trecuta, in care este abordata, intre altele, problema tutelei sale financiare, si-a asigurat fanii ca, in ultimele luni, s-a bucurat de lucrurile esentiale din viata. Spears, in varsta de 39…

- ViacomCBS a anuntat marti ca va lansa serviciul de streaming Paramount+ in Statele Unite si America Latina pe 4 martie, relateaza The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. Compania condusa de Bob Bakish (CEO) va lansa serviciul pe pietele internationale in mai multe faze. El va fi disponibil…

- Congresul din Argentina, țara preponderent catolica, a legalizat intreruperea sarcinii pana la 14 saptamani, anunța hotnews . Senatorii au votat in favoarea noii legi dupa o ședința maraton, scorul fiind de 38 de voturi ”pentru”, 29 ”impotriva” și o abținere. Decizia este una care poate fi privita ca…

- Compania germana de biotehnologie CureVac a inrolat primul participant pentru a doua etapa a fazei doi din testele clinice pentru testarea potentialului vaccin impotriva Covid-19 dezvoltat, conform unui anunt lansat luni, citat de Reuters. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul…

- Realizatorii serialului „Iubesc Timișoara” au decis amanarea lansarii celor șapte episoade pentru ca publicul dornic de a patrunde in poveștile Timișoarei sa se poata bucura in tihna de frumusețile orașului. „Credem ca este nepotrivita prezentarea serialului intr-o perioada marcata de disputa electorala…