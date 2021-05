Accident rutier cu victime in zona podului Navodari. O masina a zburat de pe sosea

Accident rutier in Navodari.Un accident rutier s a produs luni, in zona podului Navodari.Potrivit informatiilor, doua autoturisme au intrat in coliziune, unul dintre acestea ajungand in afara partii carosabile.Trei persoane au fost ranite… [citeste mai departe]